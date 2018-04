Semaine nationale du don d’organes et de tissus: beaucoup de chemin parcouru, mais encore du travail à faire

Dans le cadre de la semaine nationale du don d’organes et de tissus, qui se poursuit jusqu’au 28 avril, le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu, ainsi qu’un receveur de la région, Tomy-Richard Leboeuf-McGregor, soulignent le progrès des mentalités, mais affirment que la situation peut encore s’améliorer.

M. Beaulieu précise d’abord qu’au cours des 6 dernières années, le nombre de donneurs québécois est passé de 119 à 182, alors que le nombre de personnes attendant une greffe est quant à lui passé de 1264 à 786. «On a fait beaucoup de progrès. Toutefois, des personnes attendent encore plus d’un an avant de recevoir une greffe, même que certaines décèdent en étant sur la liste d’attente. Il y a donc assurément encore moyen d’améliorer la situation», dit-il.

Ce dernier insiste qu’il soit important de parler de notre décision d’accepter le don d’organes ou de tissus à nos proches, même si on a signé notre carte d’assurance-maladie ou qu’on est inscrit au registre de la RAMQ ou de la Chambre des notaires du Québec. «Au décès, la famille peut s’y opposer. Dans des moments critiques, les proches sont sous le choc et c’est difficile de prendre une décision, alors la clarté est très utile et aide au processus. Il faut donc en parler, et pas seulement l’écrire», d’expliquer le DG de Transplant Québec.

De plus, Louis Beaulieu mentionne qu’il ne faut pas s’auto-diagnostiquer inapte à donner. «Si un patient est en situation de vie ou de mort, les poumons d’une personne ayant fumé un peu dans sa vie peuvent quand même être bons. Il faut simplement s’assurer que la transplantation est possible et qu’il n’y a pas de danger pour la santé du receveur», laisse-t-il entendre.

Il ajoute que les personnes âgées peuvent aussi être concernées par le don d’organes, qu’elles soient des donneurs ou des receveurs. «Notre plus vieux donneur avait 88 ans, et la personne qui a reçu son foie vit depuis 15 ans avec son organe et a eu 3 enfants. Une personne âgée peut aussi s’inscrire au registre et se permettre d’avoir une belle fin de vie», fait valoir M. Beaulieu.

Un receveur plus actif que bien des gens en santé

Atteint de la fibrose kystique, maladie touchant tous les organes mais causant plus particulièrement d’importants troubles respiratoires, Tomy-Richard Leboeuf-McGregor a eu recours à une greffe de poumons il y cinq ans, après une attente de deux ans et demi. Sans celle-ci, il serait décédé quelques jours plus tard. «Ça a été vraiment intense. Quelque temps avant l’opération, j’ai même eu un blackout dû à un manque d’oxygène. Par contre, tout s’est bien déroulé, et aujourd’hui, je suis en pleine forme et je peux vivre une vie normale», lance-t-il.

Ce dernier est même plus actif que bien des gens qui n’ont pas de problèmes de santé. «Je marche beaucoup, je fais des voyages et je travaille à temps plein. En plus, j’adore ce que je fais dans la vie», avance celui qui est, depuis quelques années déjà, directeur général de l’organisme Vivre avec la fibrose kystique, qui a pour mission de promouvoir et de favoriser la qualité de vie des personnes vivant avec cette maladie.

La volonté d’une seule famille peut changer énormément le parcours de vie. J’en suis le meilleur exemple, car si cette famille n’avait pas accepté, je serais mort. Je n’avais aucune chance de survie.

Désormais âgé de 32 ans, le greffé croit que le don d’organe aide au deuil, puisqu’il permet de savoir que le décès d’un proche aura aidé d’autres personnes à avoir une meilleure vie ou à survivre. «La volonté d’une seule famille peut changer énormément le parcours de vie. J’en suis le meilleur exemple, car si cette famille n’avait pas accepté, je serais mort. Je n’avais aucune chance de survie», de conclure M. Leboeuf-McGregor.

Quelques statistiques sur le don d’organes et de tissus

1% – Pourcentage des décès en centre hospitalier qui deviennent donneurs.

786 – Nombre de Québécois présentement en attente d’un don d’organe.

90% – Pourcentage des Québécois se disant favorables au don d’organes, alors que seulement 1 Québécois sur 2 a partagé à ses proches son intention de faire un don d’organes.

28 – Nombre potentiel de personnes aidées par donneur (8 vies sauvées, 20 vies améliorées).

510 – Nombre de Québécois ayant reçu une transplantation dans la dernière année, grâce à 182 donneurs.