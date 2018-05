Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aura sa ligne d’autobus nord-sud

Dès le 27 août prochain, une nouvelle ligne d’autobus de la STM parcourra le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre le centre communautaire Roussin situé sur les bords du fleuve et le boulevard Gouin sur ceux de la rivière.

Cette desserte supplémentaire vient répondre aux demandes portées par les deux tables de développement social de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles. À travers une pétition envoyée à la STM en octobre 2017, ces deux instances avaient précisément réclamé la mise en place d’un lien entre les deux quartiers principaux de l’arrondissement. Ces besoins avaient aussi été exprimés dans le cadre d’une rencontre citoyenne organisée par la société de transport.

«C’est la réalisation de notre revendication et c’est une très bonne nouvelle. On avait aussi demandé à ce que cette ligne relie les deux pôles que sont le centre Roussin et le futur Espace Rivière et ce sera le cas, donc c’est un très bon point», salue Mathieu Leclerc, le directeur général de la Corporation de développement communautaire (CDC) de RDP.

Cette bonification de service se fera donc le long du boulevard Saint-Jean-Baptiste et la nouvelle ligne portera le numéro 81. Aujourd’hui, seules la longue et tortueuse ligne 86 et la ligne 40, qui ne passe qu’au sud de RDP, permettent de relier le nord et le sud de l’arrondissement. Il est aussi possible d’emprunter la ligne 183 qui passe par la pointe de l’île pour puis de faire un changement d’autobus pour rejoindre le cœur de PAT, mais cela prend plus de 45 minutes. Par ailleurs, la STM précise que des modifications seront apportées aux trois lignes citées précédemment pour se coordonner avec cette nouvelle offre et améliorer le transport collectif dans l’arrondissement.

«Les besoins sont clairs et cette première étape vient poser un jalon important dans un plan de transport qui se doit d’être encore plus ambitieux. Nous allons poursuivre nos efforts dans ce sens », indique la mairesse Chantal Rouleau.

Une offre encore insuffisante

Si le milieu communautaire se réjouit de cette annonce, cette ligne supplémentaire ne suffit pas à répondre à tous les besoins des quartiers selon Mathieu Leclerc.

«Il reste qu’on est toujours très mal desservis en transports en commun. Ce lien nord-sud va faciliter les déplacements autour de points centraux, mais pour ceux qui veulent se rendre plus loin, cela reste compliqué. C’est une bonne nouvelle, mais cela demeure insuffisant», tempère le directeur général de la CDC RDP.