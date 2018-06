Une programmation de 18,6 M$ pour les routes de RDP-PAT

Programmation et concertation

L’arrondissement collabore avec les services centraux pour établir la programmation des travaux chaque année. Des travaux d’aqueduc projetés ou des réfections sur le réseau artériel peuvent par exemple avoir une influence sur l’année de réalisation des opérations. En outre, si certaines rues bénéficient de réfections plus régulières que d’autres, c’est pour assurer une meilleure survie de ces chaussées et optimiser les dépenses. «Une rue à reconstruire, qu’on prenne un an ou deux de plus, ça ne nous coûtera pas plus cher, mais si on laisse tomber en réhabilitation une rue qu’on devrait entretenir, là on va augmenter nos montants substantiellement», explique Frédéric Levesque, ingénieur et chargé de projet à l’arrondissement.