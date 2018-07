Premier pas vers un nouveau parc dans la pointe de l’île

L’arrondissement vient d’acter l’achat de deux terrains privés dans le but de développer un nouveau parc dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Ces acquisitions représentent un investissement d’un peu plus de 1,2 M$.

Ces deux terrains sont situés entre les voies du Réseau de transport métropolitain et le pont de la rue Notre-Dame. Dans cette zone, un parc nommé Médéric-Archambault existe déjà et l’achat de ces deux lots voisins va permettre de l’agrandir de près de 1500 mètres carrés et de le développer.

Le premier terrain va coûter un peu plus de 603 000 $ et le second environ 632 000 $. Ces transactions se font entre les propriétaires et la Ville de Montréal et l’acquisition sera affectée au programme triennal d’immobilisation (PTI) de RDP-PAT.

Dans un document de l’arrondissement, il est précisé que l’objectif est «de récupérer les berges pour y aménager un parc riverain et créer un réseau intégré d’accès publics aux plans d’eau». Celui-ci a en effet vocation à s’intégrer dans le tronçon entre le parc du Bout-de-l’Île et celui de la Coulée-Grou, puis le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies.

Une étude a été menée sur les deux terrains en question et sur les bâtiments qui y sont construits et elle a révélé une faible présence de matières dangereuses. Leur retrait est estimé à un peu plus de 54 000 $ pour les deux lots.

La prise de possession se fera durant l’été, mais aucun calendrier n’a encore été fixé pour la déconstruction des édifices et le développement du futur parc par l’administration. Un autre budget est néanmoins prévu pour ces opérations.