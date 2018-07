Implantation d’arrêts à cinq intersections de RDP-PAT

Les élus de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont répondu favorablement à cinq dossiers déposés pour l’implantation de nouveaux panneaux «arrêt» dans l’arrondissement.

Ces cinq intersections, pour lesquelles une nouvelle signalisation était réclamée, avaient auparavant reçu un avis favorable du comité de circulation. Le dossier le plus ancien avait été examiné par cette instance en septembre 2017 et le plus récent au mois de juin 2018.

Dans les cinq cas, il a été reconnu que des problèmes liés à la priorité de passage des usagers vulnérables justifient cette décision.

«L’analyse conjointe de débits de circulation et des distances de visibilité laisse croire que l’implantation des arrêts sur chacune des approches permettrait de mieux gérer les priorités de passage et de sécuriser la traversée des piétons et de cyclistes», indique un document de l’arrondissement.

Quatre des cinq intersections concernées se trouvent dans le secteur de Rivière-des-Prairies. Il s’agit des coins entre les avenues François-Larocque et Arthur-Baraud, Pierre-Baillargeon et Adolphe-Rho, Octave-Pelletier et Léon-Ringuet et entre le boulevard Maurice-Duplessis et la 87e Avenue. La zone de jonction entre les rues Sainte-Catherine et Des Frênes est la seule de Pointe-aux-Trembles qui va aussi être équipée de ces nouveaux panneaux.

Dans RDP, l’augmentation du trafic piétonnier à proximité du parc Samuel-Morse et de l’école Fernand-Gauthier et le développement du réseau cyclable rendent nécessaire une nouvelle signalétique. Dans PAT, c’est la présence d’un corridor piétonnier qui a motivé la décision du comité de circulation.

La mise en place de ces «arrêts» sera assumée financièrement par l’arrondissement qui a prévu un budget de 4375 $ pour ces opérations.