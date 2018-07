Cueillir son dîner au jardin

Dans le cadre de son projet d’agriculture urbaine au Cégep Marie-Victorin, l’Écoquartier de la Pointe-aux-Prairies (ÉcoPap) organisera un pique-nique insolite le 21 juillet. Les participants devront cueillir et préparer ce qu’ils vont manger.

L’expression «de la terre à l’assiette» va prendre tout son sens lors de cette journée gratuite et ouverte à tous. Entre les choux, poivrons, tomates, betteraves ou herbes aromatiques de ce jardin nommé Skawanoti, les participants pourront sélectionner les produits qui viendront garnir des rouleaux de printemps qu’ils prépareront ensuite sur place. Seuls les feuilles de riz et les vermicelles, qui constituent la base de cette préparation asiatique, ne seront pas récoltés sur le site.

«L’idée est de jouer le plus possible avec tout ce qu’il y a au jardin et de prendre le minimum en épicerie. Il y aura des sous-équipes où chacun aura une mission, tous les outils seront sur place et tout le monde va mettre la main à la pâte», explique Virginie Journeau, coordonnatrice en agriculture urbaine pour l’ÉcoPap.

30 C’est le nombre de légumes différents disponibles aux Jardins Skawanoti. Ce chiffre ne prend pas en compte les différentes espèces comme les multiples poivrons, tomates ou choux, ni la dizaine d’herbes aromatiques semées sur le site.

L’activité ne se limite toutefois pas à la cueillette, puisque l’objectif des organisateurs est aussi éducatif.

«On veut faire connaître le jardin et on veut faire ce lien avec l’assiette. On va par exemple prendre des betteraves qui seront râpées, alors que les gens ne sont pas habitués à les cueillir et ils pensent souvent qu’on peut juste les cuire. Indirectement, c’est super bon pour apprendre les légumes», ajoute Mme Journeau.

Qualité et santé

Pour profiter de la journée sur place, un gazebo et des tables seront installés. Les jardins Skawanoti sont aussi équipés de bancs et chaises fabriqués par des élèves du Cegep Marie-Victorin. Des activités pour les enfants et les adultes seront aussi proposées.

Ce pique-nique cueillette se veut aussi une promotion des produits de qualité et bons pour la santé. En plus d’un repas «frais, biologique, végane, sans gluten et sans lactose», la représentante de l’ÉcoPap a prévu de troquer les sodas industriels par des limonades réalisées sur place avec des herbes aromatiques qui seront évidemment cueillies dans le jardin.

«On voit que les jeunes boivent des petits jus qui sont trop sucrés. C’est l’occasion de leur proposer quelque chose de naturel, facile à faire et avec les herbes ça donne vraiment un super goût. C’est vraiment un succès», promet Virginie Journeau.

Pour poursuivre l’expérience à la maison, l’ÉcoPap va également organiser des petits jeux pour faire gagner des paniers de légumes provenant du jardin Skawanoti.

L’activité aura lieu le 21 juillet dès 10h. Ce pique-nique est gratuit et ouvert à tous aux Jardins Skawanoti du Cegep Marie-Victorin. Places limitées et inscription obligatoire au 514-648-9177.