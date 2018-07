Une nouvelle ligne d’autobus reliera Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles

Une nouvelle ligne d’autobus sera mise en place, un lien nord-sud qui reliera Pointe-aux-Trembles à Rivière-des-Prairies, via le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Au total, ce sont 16 nouveaux arrêts qui seront implantés à compter du 27 août prochain.

La nouvelle ligne 81 « donnera accès aux commerces, aux pôles d’emplois et aux activités culturelles situés entre le Centre Communautaire Roussin, près de la place du Village à Pointe-aux-Trembles, et Espace-Rivière, à l’intersection des rues Perras et Rodolphe-Forget à Rivière-des-Prairies », explique Isabelle A. Tremblay, conseillère corporative – Affaires publiques à la Société de Transport de Montréal.

Avec l’arrivée de cette nouvelle desserte, des modifications de parcours seront apportées à trois des lignes existantes, soient lignes 40 – Henri-Bourassa-Est, 86 – Pointe-aux-Trembles et 183 – Gouin Est.

Ainsi, plutôt que de bifurquer sur l’autoroute métropolitaine, « la ligne 40 empruntera dorénavant la rue Sherbrooke entre St-Jean-Baptiste et la 40e avenue et offrira le service sur l’axe Prince-Arthur avant de rejoindre son nouveau terminus à la gare Pointe-aux-Trembles », détaille Mme Tremblay.

La 183 assurera dorénavant le lien entre la gare RDP et le Carrefour PAT en empruntant le boulevard Industriel.

Enfin, la ligne 86 remplacera la ligne 183, et suivra le même trajet, sur le boulevard Rivière-des-Prairies entre les boulevards Maurice-Duplessis et Gouin.

Tous les coûts reliés à la mise en place de la signalisation pour identifier et délimiter les aires d’arrêt d’autobus seront assumés par la STM.