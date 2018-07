Pascal Dion nommé ambassadeur du demi-marathon de la Pointe-de-l’Île

Le patineur olympique sur courte piste sera le visage de la deuxième édition du demi-marathon de la Pointe-de-l’Île qui aura lieu le 7 octobre prochain le long de la rivière des Prairies.

Médaillé de bronze lors des Jeux olympiques de Pyeongchang 2018 avec l’équipe du Canada dans l’épreuve de relais 5000 m, Pascal Dion profite de chaque occasion pour démontrer son attachement à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Formé au club de patinage de vitesse de PAT, où il est désormais aussi entraîneur, l’athlète de 23 ans est autant passionné de sport qu’il l’est de son quartier d’origine. Il a donc naturellement souhaité s’impliquer dans le demi-marathon de la Pointe-de-l’Île.

«Je trouve ça super important de donner à ma communauté, parce qu’elle m’a beaucoup donné. Quand j’ai entendu parler du demi-marathon, j’ai automatiquement eu envie soit de le courir, soit de le représenter. J’ai demandé à mes agents de se renseigner et je suis vraiment content de pouvoir les aider», confie le patineur pointelier.

Les organisateurs de cette course ont été séduits par cette proposition et ils ont décidé de confier à Pascal Dion le rôle d’ambassadeur. Si ses responsabilités ne sont pas encore définies, le jeune homme souhaite s’impliquer dans cette fonction honorifique.

«C’est important d’avoir de gros événements comme ça pour promouvoir le sport. Être un bon ambassadeur permet de faire connaître la course et d’inciter les gens à bouger et sortir de chez eux», ajoute-t-il.

Organisé pour la première fois à l’été 2016, le demi-marathon a fait une pause d’un an en 2017 pour corriger quelques erreurs qui avaient été pointées par les participants lors de la première édition. Le retour de l’événement en 2018 se fera sur quatre parcours avec un 21,1 km (distance officielle du demi-marathon), un 10 km, un 5 km et un 1 km. Au départ de la gare de RDP, les participants parcourront le boulevard Gouin jusqu’au parc de la Coulée-Grou en passant par le parc-nature avant de longer de nouveau la rivière jusqu’à la 53e avenue puis de revenir au point de départ.

Avec le soutien de l’arrondissement, les organisateurs du demi-marathon de la Pointe-de-l’Île espèrent faire de cette course un rendez-vous annuel pour faire découvrir aux sportifs les charmes de l’extrême est de l’île de Montréal.