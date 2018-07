Mise en valeur attendue pour un parc-nature méconnu

Un parc-nature riche Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) a réalisé plusieurs visites de terrain dans les différentes portions du Ruisseau De Montigny, des lieux qualifiés d’«uniques» et «admirablement préservés». En plus de diverses espèces forestières d’intérêt, l’organisme a dénombré 62 espèces d’oiseaux, une dizaine d’espèces de mammifères, ainsi que la présence d’amphibiens et de reptiles à statut précaire, comme la couleuvre brune. Les îles font aussi de ce parc un lieu de reproduction de rats musqués, grands hérons, canards et poissons. Les ornithologues peuvent y admirer aisément le Tyran tritri, un oiseau qui séjourne au Québec pendant la saison de nidification. GUEPE explique qu’il se perche à vue et est bruyant avec son chant court et répétitif qui se fait entendre fréquemment. Il porte le nom de tyran en raison de son agressivité dans la défense de son territoire.