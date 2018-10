Ensemble Montréal présente son candidat pour succéder à Chantal Rouleau

Theo Vecera, fondateur du centre communautaire pour jeunes Don Bosco, sera le candidat pour le parti d’opposition Ensemble Montréal dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), à l’élection municipale partielle du 16 décembre prochain.

M. Vecera tentera de prendre la succession de Chantal Rouleau, ancienne mairesse élue sous la bannière d’Ensemble Montréal en 2017, qui a dû démissionner de son poste après avoir été nommée ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole et de la région de Montréal dans le gouvernement de François Legault.

L’élection partielle opposera donc M. Vecera à Caroline Bourgeois de Projet Montréal. Mme Bourgeois a été directrice de cabinet de Mme Rouleau de 2017 à 2018 avant de rejoindre les rangs de la majorité.

«Mon travail auprès de la communauté et des familles est une extension de ma propre vie. Siéger à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles me permettra de contribuer et d’avoir un impact à une plus grande échelle», a déclaré M. Vecera par voie de communiqué.

Theo Vecera a fondé le Centre de leadership pour les jeunes Don Bosco il y a 21 ans. Depuis, ce centre a permis à plus de 1000 jeunes de l’arrondissement de participer à différents programmes sociaux, éducatifs, de loisir et de prévention.

M. Vecera s’est aussi fait connaître pour son engagement contre l’entreprise Sanimax, qui fait régulièrement les manchettes pour des accidents impliquant des camions remplis de carcasses d’animaux qui se déversent sur la voie publique. Il est notamment à l’origine du groupe Facebook «Sanimax SOS», qui surveille et dénonce les activités de l’usine située dans l’arrondissement.

Plus de détails suivront.