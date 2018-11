Ensemble Montréal change de candidat pour la mairie de RDP-PAT

Theo Vecera, candidat d’Ensemble Montréal à la mairie de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, est contraint d’abandonner la course en raison d’un problème de santé. Il est remplacé par Manuel Guedes, ancien conseiller d’arrondissement qui avait perdu son siège au terme de la campagne électorale de 2017.

Suivant les ordres de son médecin, M. Vecera doit subitement céder sa place, selon un communiqué émis par Ensemble Montréal.

« C’est une situation urgente et imprévue qui m’attriste au plus haut point. Toutefois, je demeure persuadé qu’Ensemble Montréal a la meilleure équipe pour les citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et j’ai l’intention de soutenir le nouveau candidat autant que ma santé le permettra», a expliqué Theo Vecera.

De coéquipier à adversaire

Il est remplacé par Manuel Guedes, conseiller d’arrondissement du district de La Pointe-aux-Prairies de 2013 à 2017. Il avait été battu par Lisa Christensen, de Projet Montréal, lors de la dernière élection.

La course à la succession de Chantale Rouleau, qui avait démissionné après avoir été élue députée provinciale, opposera donc deux adversaires issus des rangs de l’ancienne mairesse. M. Guedes, qui avait été élu au sein de l’équipe de Mme Rouleau, devra se mesurer à Caroline Bourgeois, candidate de Projet Montréal, elle-même ex-directrice de cabinet de Mme Rouleau.

«Je veux poursuivre le développement de l’arrondissement pour que ses résidents puissent évoluer dans un environnement prospère et sain, où les services sont accessibles », a affirmé M. Guedes par voie de communiqué.

Avant d’entamer sa carrière politique, Manuel Guedes a occupé plusieurs postes à la Banque Laurentienne, dont celui de directeur des relations clients et ventes. Au niveau de son engagement communautaire, il a été membre du conseil d’administration du Don Bosco Youth Leadership Centre (YLC), président du Club de soccer Rivière-des-Prairies et président du conseil de l’école internationale Michelangelo.

«Sa profonde connaissance des enjeux de l’arrondissement fait de Manuel Guedes un choix évident pour la mairie», a expliqué le chef de l’opposition et chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Suzanne Décarie, mairesse par intérim de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, évoque «une candidature de qualité».

Une dernière élection perdue de justesse

M. Guedes a perdu son siège de conseiller d’arrondissement de La Pointe-aux-Prairies en novembre 2017, à l’issue d’un scrutin très serré, ayant nécessité un nouveau dépouillement.

Quelque 419 bulletins de vote ont été rejetés dans ce district où moins de 42% des électeurs inscrits ont voté. Lisa Christensen a finalement obtenu la victoire de justesse, comptant une trentaine de voies de plus que son adversaire.

Les électeurs sont conviés aux urnes le 16 décembre 2018.

Plus de détails suivront.