Des activités du temps des fêtes pour tous les goûts

Les premières neiges sont tombées, les enfants seront bientôt en congé, pas de doute : le temps des fêtes approche à grands pas. Entre deux séances de cuisson de tourtières et d’emballage de cadeaux, pourquoi ne pas profiter des multiples activités offertes gratuitement pour l’occasion tout près de chez vous?

Musique

La pianiste Ghislaine Giroux présente son concert classique Les escapades de Noël, le dimanche 9 décembre. Des dons en argent et en denrées non périssables au profit de la Saint-Vincent de Paul seront amassés pour l’occasion. À la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles, à 14h.

Pour swinger votre compagnie, rendez-vous plutôt le mardi 11 décembre pour le spectacle du groupe Le Vent du Nord, qui marie musique traditionnelle et compositions originales pour vous faire revivre les veillées d’antan. À la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, à 14h.

Théâtre et marionnettes

Le spectacle Mésanges dans nos campagnes, destiné aux 5 à 9 ans et offert le samedi 15 décembre, propose de son côté une fable de Noël, alliant théâtre d’ombres chinoises, airs de guitare et chants d’enfants. À la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, à 14h. Inscription au comptoir d’accueil de la section jeunesse ou au 514 872-9494.

Du côté de Montréal-Est, les enfants de 2 à 7 ans sont invités à un spectacle interactif le samedi 15 décembre, à la bibliothèque Micheline-Gagnon. Noël sera-t-il sauvé? Réservation au comptoir du prêt ou au 514 905-2145.

Ateliers de création

Pourquoi ne pas faire participer les enfants à la préparation du festin du réveillon? Le samedi 8 décembre, les 6 à 12 ans sont invités à préparer des gourmandises de Noël, qu’ils pourront déguster sur place. À la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, à 14h. Inscription au comptoir d’accueil de la section jeunesse ou au 514 872-9170

Vous pourrez également mettre à profit leur créativité avec des ateliers de création de boules de Noël, le samedi 15 décembre, à 14h, à la Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, ou le lendemain, dimanche 16 décembre, cette fois jumelé à un conte adapté de l’œuvre d’Andersen. Inscription au comptoir d’accueil de la section jeunesse ou au 514 872-9170.

Cinéma et poésie

Le vendredi 14 décembre, les Artistes Point’Arts présentent leur dernière soirée poésie et musique de l’année, sous la thématique des fêtes. Comme à l’habitude, un micro ouvert sera tenu durant l’événement. À 19h, à la Maison Beaudry. Places limitées. Inscription par courriel à danielducharme7@gmail.com

Tous les jours entre le lendemain de Noël et la veille Jour de l’an, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies se transforme en cinéma et présente des films familiaux classiques du temps des fêtes, dont L’étrange Noël de Monsieur Jack et Le grincheux qui voulait voler Noël. Cannes de bonbon en prime! À 14h. Inscription au comptoir d’accueil de la section jeunesse ou au 514 872-9494.