Le chantier du bassin Marc-Aurèle-Fortin touche à sa fin

Débutés au printemps 2014, les travaux pour la construction du nouveau bassin de rétention Marc-Aurèle-Fortin vivent leurs dernières semaines. Le pavage de ciment devrait clôturer un chantier qui aura connu près de trois mois de retard.

Les résidents du boulevard Perras, entre les avenues Pierre-Blanchet et Marc-Aurèle-Fortin vont bientôt pouvoir souffler. Les nombreuses grues et camions qui se succèdent depuis deux ans seront prochainement de l’histoire ancienne.

Commencés en mai 2014 dans le but de réduire notamment de 40% les débordements de la rivière des Prairies et de permettre une meilleure évacuation d’eau en cas de fortes pluies, ces travaux, qui devaient initialement se terminer en juin 2016, ont été légèrement retardés. La faute à Dame Nature.

«À l’hiver 2014-2015, Montréal a eu des températures extrêmement froides. En raison de ces conditions météorologiques extrêmes, la Ville a demandé à l’entrepreneur de suspendre le chantier durant plusieurs semaines», explique Philippe Sabourin, relationniste au sein de la Division des affaires publiques.

Un bassin attendu

Au cours de ces deux années de travaux, une infrastructure en béton armé, de 190 mètres de long et de 7 mètres de large, a été enfouie à près de 6 mètre en-dessous du niveau de la rue.

Cette structure permettra d’emmagasiner les eaux usés qui seront ensuite dirigées vers la station d’épuration Jean-R. Marcotte, située sur la pointe est de l’île. Près de 4000 m3 d’eaux pourront y être stockés.

«On attendait ce bassin depuis longtemps, clame Giovanni Rapanà, conseiller de Ville à Rivière-des-Prairies. De nombreux citoyens se plaignaient, par le passé, d’inondations dans leur sous-sol. C’est très positif.»

Des derniers travaux électromécaniques

Alors que des grues s’affairent encore sur le boulevard Perras pour quelques dernières finalisations, la Ville promet le début du pavage «dans les prochains jours.»

Avant d’être opérationnel, ce bassin de rétention va connaître quelques travaux électromécaniques et de télémétrie. Ceux-ci permettront le transfert de données, l’observation et le contrôle à distance des vannes de régulation. Ils débuteront dès le mois de septembre et se termineront en février 2017.

L’espace sera ensuite complètement réaménagé avec des arbres, de la verdure et du mobilier urbain.

Ce projet aura coûté à la Ville près de 18M$. Aucun dépassement de coût n’a été constaté, précise l’administration.