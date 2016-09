Des rénovations à venir pour l’aréna René-Masson

L’aréna René-Masson va connaître prochainement de profondes rénovations. Le système de réfrigération va être mis aux normes et plusieurs infrastructures existantes feront peau neuve par la même occasion.

Amélioration de l’accessibilité et de la sécurité, construction d’un agrandissement pour y loger de nouveaux équipements, remplacement du système de réfrigération actuel par un système à l’ammoniac: la liste des travaux qui attendent l’aréna René-Masson est longue.

Construit en 1978, ce bâtiment situé dans le quartier de Rivière-des-Prairiest, qui peut accueillir près de 430 spectateurs au bord de l’unique glace de l’enceinte, avait besoin d’un coup de neuf.

Un projet à 8M$

«Il faut l’adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles normes environnementales. On va en profiter pour revoir et améliorer également quelques infrastructures existantes. Cette aréna a besoin d’être modernisée», explique Manuel Guedes, conseiller d’arrondissement de ce district, avant de raconter de cocasses scènes avec des juges obligés de poser des serviettes sur les genoux pour se réchauffer, la faute à un manque d’équipements.

«Revoir les conditions d’accueil, surtout pour être attractif et pouvoir organiser toujours des événements, c’est nécessaire», reprend l’élu.

Inscrits dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux de la Ville, ces travaux entraîneront une fermeture complète de l’aréna René-Masson à partir de janvier 2018. Celle-ci devrait ensuite rouvrir quelques mois plus tard, au début de l’été.

Ce projet est évalué à 8M$ et sera financé, à 80%, par la Ville-centre.

D’autres constructions attendues

La rénovation de cette aréna qui accueille chaque année plus de 95 000 personnes, à travers des écoles ou des associations sportives, n’est pas la seule attendue dans le secteur.

Alors que la construction d’une Maison de la culture devrait voir le jour avant la fin de la décennie à proximité de cette aréna, «ces travaux ne sont que le début d’un projet de longue haleine», promet Manuel Guedes.

«Nous montons un dossier pour approcher différentes instances gouvernementales afin d’avoir des fonds, précise-t-il. On veut redévelopper ce beau coin. C’est un pôle qui va changer.»