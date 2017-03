Des jumelles devenues inséparables

Destiné à briser l’isolement des aînés en jumelant une femme seule avec une femme plus active, le projet B’Elles Découvertes du Centre des Femmes de Rivière-des-Prairies arrive à sa fin.

Un an après son lancement, le programme B’Elles découvertes s’est terminé par une journée de fête au Centre des femmes de RDP. Au programme: dîner, bavardages et échange de souvenirs d’une année écoulée, riche en activités. «Le projet a permis à 16 femmes de s’ouvrir à la diversité en rencontrant des personnes d’autres cultures, d’augmenter leurs connaissances grâce à des ateliers et de lier de nouvelles amitiés» se félicite Isabelle Rivard, coordinatrice du projet qui est parvenu à créer des duos, aujourd’hui, inséparables.

Isolée Vs Impliquée

Au début du projet, huit duos ont été formés. Les femmes actives avaient pour mission de faire découvrir les organismes et les activités de l’arrondissement à leur «jumelle», isolée. «Si je peux apporter un peu d’aide à quelqu’un, ça va me faire plaisir», explique Lise Rocheleau-Ouellet, «jumelle» active, «Et puis, moi-même j’ai découvert de nouveaux organismes et j’ai appris des choses grâce aux ateliers que nous avons suivis».

Dans le cadre du projet B’Elles découvertes, les« jumelles» pouvaient assister à toute une série de formations, sur l’écoute active, la relaxation, le deuil, etc. Elles prenaient aussi part à des activités plus festives, comme des pique-niques, où d’autres organismes et d’autres femmes étaient conviés. De quoi agrandir leur lien social. «Au début, j’étais seule à la maison, c’était ennuyant. Aujourd’hui, avec ma jumelle pas semblable, je participe à des activités et j’ai beaucoup d’amis», confie Chhem Im, «jumelle» isolée.

«Même si le projet est terminé, les femmes peuvent continuer à participer aux cafés-rencontres du Centre des Femmes» explique Isabelle Rivard.

La coordinatrice de B’Elles découvertes travaillent actuellement à la recherche de financement pour renouveler l’opération et créer de nouveaux jumelages.