Consternation après l’incendie d’une église haïtienne

Une communauté religieuse d’origine haïtienne est sous le coup de l’émotion à la suite de l’incendie de l’Assemblée chrétienne de Rivière-des-Prairies en plein Vendredi saint.

«Nous sommes étonnés et consternés. Nous attendons de voir ce que nous pourrons faire», a témoigné le pasteur Jean-Félix Simon, dont l’église existe depuis 25 ans.

De nombreux fidèles se sont rendus à l’église pour une prière du matin avant de constater le drame. Toutefois, d’autres en ont eu vent et se sont rendus sur place pour constater eux-mêmes les dégâts. Des jeunes de l’Assemblée qui devaient chanter vendredi soir lors d’une cérémonie sont désemparés.

«Quand je l’ai appris, j’ai d’abord pensé que c’était accidentel. Quelqu’un avait peut-être laissé le four ouvert. Mais ensuite, ma mère courrait dans tous les sens […] et en arrivant ici, j’ai vu tous ces dégâts et j’étais sous le choc», a raconté Jerry, un des membres de la jeunesse de l’église.

L’Assemblée chrétienne de Rivière-des-Prairies, située sur le boulevard du même nom, près du boulevard Maurice-Duplessis, accueille généralement plus d’une centaine de fidèles, jusqu’à 250 lors de certaines activités, indiquent ses dirigeants.

Origine criminelle

Selon le Service de sécurité incendie de Montréal, le feu qui s’est déclaré avant le lever du soleil le vendredi 14 avril semble d’origine criminelle puisque les pompiers ont découvert deux foyers d’incendie.

«On ne comprend rien puisque nous n’avons pas de problème avec quiconque», a assuré Pasteur Simon.

En dépit de la tragédie, les membres de l’Assemblée chrétienne gardent la foi. Les dirigeants planifient toujours de tenir leur «Marche pour Jésus», dans les rues du quartier en juin prochain. Ils projettent aussi d’agrandir leur église et tentent d’acheter des terrains municipaux pour ce faire. Il y a quelques jours, le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé l’approbation du projet d’acte de vente.

«L’Ennemi a frappé très fort et c’est sûr que c’est planifié, mais on tient ferme et nous espérons que Dieu va agir avec sa puissance.»

– Pasteur Junior Alexandre Régis

«Le Malheur atteint souvent le juste, mais l’Éternel l’en délivre toujours. Nous n’avons pas le contrôle, mais le Ciel, oui », a rajouté le sonorisateur Junior Charles Chenet.

Une enquête du Service de police de la Ville de Montréal est en cours. On ne déplore aucun blessé, mais les dommages à l’édifice sont évalués à 150 000$.