Un jeune de RDP manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver un adolescent porté disparu.

Edengel Ridore-Dragon, 14 ans, aurait été vu pour la dernière fois dimanche soir dernier, vers 23h30, à sa résidence familiale du secteur Rivière-des-Prairies.

Il serait également absent de l’école depuis lundi.

Sa famille craint pour sa sécurité, indique le SPVM.

Le jeune Edengel est décrit comme un garçon noir de 1,58, 38,5 kg, aux cheveux noirs et aux yeux bruns, ayant une cicatrice sous l’œil droit et paraissant plus jeune que son âge.