Travaux à prévoir sur le boulevard Louis-H. Lafontaine

Des travaux d’aménagement de la voirie sur le boulevard Louis-H.-Lafontaine devraient débuter au mois de septembre.

Le chantier se concentrera sur le tronçon du boulevard Louis-H. Lafontaine compris entre le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard Maurice-Duplessis.

Il s’agira de reconstruire des trottoirs, des bordures, des glissières de sécurité et d’installer un puisard et un regard-puisard.

Pour réaliser ces travaux, la Ville de Montréal vient d’accorder un contrat de plus de 342 000$ à l’entrepreneur Les constructions et pavage Jeskar inc. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMET) s’est engagé à rembourser 215 000$ à la Ville centre.

Ces travaux sont qualifiés de «travaux de correction» dans un document publié par la Ville.

En mars 2008, le MTMET a procédé à des travaux de parachèvement de l’autoroute A-25 et du pont reliant la ville de Laval à Montréal.

La voie de service en direction nord de l’autoroute, sur le boulevard Louis-H. Lafontaine, faisait partie du projet. Elle a été rétrocédée à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en mai 2011, à la fin des travaux.

En novembre de la même année, l’arrondissement a observé des problèmes concernant la hauteur des trottoirs, le drainage, l’alignement de l’entrée charretière avec la piste cyclable et un muret incomplet.

Les travaux qui seront entrepris dès septembre visent à corriger certains de ces aspects. Ils devraient être complétés en octobre 2017.