RDP célèbre les saines habitudes de vie

RDP Fête en santé revient pour une deuxième année au parc Alexis-Carrel, le 23 septembre prochain. L’occasion pour les citoyens de s’essayer à de nouvelles activités sportives et de découvrir de nouveaux lieux de pratique dans leur quartier.

Organisée par Tandem et la Maison des Jeunes de Rivière-des-Prairies, avec le soutien des autres membres du mouvement pour les saines habitudes de vie, la deuxième année de RDP Fête en santé se veut une réunion familiale et vise à réunir les Prairivois de tous âges et de toutes conditions autour du thème de la santé.

«La fête promeut des activités gratuites en extérieur, faciles à refaire en famille par la suite. Nous donnons des outils aux gens pour qu’ils puissent bouger», explique Stéphanie Élement, de l’Initiative 123Go qui tiendra une zone petite enfance.

Du Kin-Ball au tai-chi, en passant par les kangoo jumps, la dégustation de boules d’énergie santé, le soccer-bulle ou encore le yoga, RDP Fête en santé propose gratuitement une trentaine d’activités différentes autour du sport, de la mobilité ou de l’alimentation.

«Nous voulons nous implanter dans la communauté de façon durable et parler des saines habitudes de vue dans un cadre ludique. Les familles s’amusent, elles n’ont pas l’impression d’apprendre, le message passe par le jeu», Mathieu Huot, membre du comité des saines habitudes de vie à RDP.

Plusieurs démonstrations sportives se feront sur scène. L’animation sera assurée par Youri Kelly Loiseau et son groupe The official food gang.

La nécessité de bouger

Selon un sondage réalisé en novembre 2015 par le comité Québec en forme, la moitié des adultes de Rivière-des-Prairies sondés font moins de 30min d’activités par jour et la majorité d’entre eux ont déclaré ne se déplacer que de façon inactive. Seulement 39% des jeunes Prairivois estiment respecter les recommandations canadiennes en matière d’activité physique. Chez les grands comme chez les petits, le manque de temps et le coût des activités sont les deux principales raisons de cette inactivité.

Un problème auquel l’arrondissement souhaite répondre.

«Nous voulons que RDP transpire la santé. Transpirer, ça veut dire qu’il faut bouger. C’est dans cette optique que l’arrondissement a rénové de nombreux parcs, ainsi que la piscine Alexis-Carrel ou encore des terrains de soccer. Nous voulons aider les citoyens à adopter de saines habitudes de vie», annonce Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement. L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles devrait d’ailleurs annoncer prochainement le lancement officiel d’une politique de saines habitudes de vie.

Suite à la fin de la subvention accordée par Québec en forme l’année passée, RDP fête en santé est désormais financée par des partenaires privés, par le Club Optimiste et par l’arrondissement.

Programmation complète

RDP Fête en santé au parc Alexis-Carrel de 12h à 16h.

Gratuit.

La programmation peut se consulter sur la page Facebook de RDP Fête en santé et sur le site: https://rdpfeteensante.com/