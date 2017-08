Un nouveau lieu de rencontre dans le parc Saint-Joseph

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles vient d’accorder un contrat de plus de 1,2M$ pour la construction d’une place publique dans le parc Saint-Joseph.

Cette place, d’une superficie de quelques 400 mètres carrés sera située dans la partie nord du parc Saint-Joseph, le long du boulevard Gouin et à proximité de l’église, sur le site patrimonial du Vieux Village de Rivière-des-Prairies.

Ce «nouveau lieu de rassemblement composé d’une place et d’un amphithéâtre multifonctionnel», comme le décrit l’arrondissement dans un document officiel, sera construit dans le cadre du 375e de Montréal.

«En plus d’offrir un site de prédilection pour les rassemblements et les rencontres de citoyens dans cette partie de l’arrondissement, d’être un lieu de diffusion, de repos et d’échanges, le nouvel aménagement servira également de halte pour les cyclistes qui empruntent la piste cyclable du boulevard Gouin», a justifié l’arrondissement de RDP-PAT.

Les travaux devraient débuter très prochainement et se terminer au milieu du mois de juin 2018.

Espace de repos et d’histoire

Le nouvel espace public sera doté de bancs qui permettront d’observer la rivière et d’autres qui se feront face pour favoriser les discussions entre citoyens. Près du terrain de la Fabrique, des panneaux d’interprétation viendront relater l’histoire du lieu.

Des accommodations pour les cyclistes, tels des supports à vélo et des fontaines d’eau seront installés. Enfin, l’arrondissement prévoit aménager un abri qui pourra servir de petite scène.

Des évènements devraient d’ailleurs être programmés sur cette nouvelle place qui vient «combler un besoin en espace public dans le secteur de la Pointe-aux-Prairies», selon l’arrondissement.

Dans un souci de respect de l’environnement, l’arrondissement de RDP-PAT a choisi de construire le nouveau réseau de sentiers du parc Saint-Joseph, avec un pavage certifié LEED qui absorbe peu la chaleur. L’éclairage utilisé sera à faible consommation d’énergie.