Écrivaine en résidence à la bibliothèque de PAT

Dès le mois de novembre, la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles accueillera pour la toute première fois dans ses locaux une auteure en résidence.

Jeanne Painchaud, une écrivaine multidisciplinaire montréalaise, prendra ses quartiers à la bibliothèque pour y animer des ateliers de créations littéraires.

Écriture d’un roman, d’un scénario, de nouvelles… Mme Painchaud aidera les participants à explorer différentes techniques de rédaction. Passionnée par les haïkus, ces petits poèmes japonais, elle compte aussi profiter de cette opportunité pour initier les citoyens à cet art.

«J’aime l’idée d’utiliser ces activités de médiation culturelle pour faire découvrir aux gens une forme de littérature vers laquelle ils ne seraient pas allés spontanément», partage-telle.

Un instant raconté en 3 vers

Au travers des réalisations des participants, Jeanne Painchaud espère voir surgir ce qu’elle appelle un «portrait sentimental des habitants du quartier».

«La puissance du haïku est de traduire en quelques vers à peine toutes sortes d’instants vécus ou de ressentis. Tous mis ensemble, ils dresseront une image, un portrait émotifs», d’un bout de la vie de ces personnes, enchaîne celle qui mettra en valeur ces haïkus au travers d’une future installation à la bibliothèque.

En plus des ateliers, Jeanne Painchaud se mêlera aussi à la vie de la bibliothèque en participant, au côté des citoyens, aux activités régulières qui y sont programmées.

«Elle assistera notamment à nos clubs de lecture et sera disponible pour rencontrer les citoyens, soit spontanément, soit dans le cadre de consultations plus intimes», précise Valérie Doucet, la chef de section bibliothèque de l’Arrondissement.

Gratuits, les ateliers de création littéraire auront lieu le 2e après-midi de chaque mois, de 13h à 17h, de novembre 2017 à la mi-avril 2018.

Ce programme d’écrivain en résidence, qui n’était jusqu’à présent offert qu’à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, a été rendu possible grâce à un partenariat entre le Conseil des arts de Montréal, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et les Bibliothèques de Montréal.