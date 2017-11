Basketball: un tournoi pour redorer l’image de Jean-Grou

Quelque 255 jeunes basketteurs, leurs entraîneurs et leurs proches se sont donnés rendez-vous à l’École secondaire Jean-Grou durant le week-end du 17 au 19 novembre.

Des athlètes de 17 équipes civiles et scolaires de niveau atome et benjamin du Grand Montréal ont pris part au premier tournoi de basketball organisé par les Jaguars de Jean-Grou.

Cette première est décrite comme une occasion de montrer que Rivière-des-Prairies peut accueillir ce genre d’événement sportif.

«On veut redorer l’image de Jean-Grou», a expliqué Raynaldo Jeudy, un des entraîneurs de l’équipe scolaire de basketball de Jean-Grou et intervenant de l’OBNL Équipe RDP.

«Oui, avant, c’était problématique, mais ç’a changé, c’est moins fou dans la rue», commente Losfeld Limage, lui aussi entraîneur à Jean-Grou et intervenant d’Équipe RDP.

Aider l’équipe juvénile

Le tournoi est aussi une façon d’amasser des fonds pour l’équipe de basketball de niveau juvénile de Jean-Grou.

L’équipe évolue en première division et s’est rendue jusqu’aux séries éliminatoires la saison dernière.

Toutefois, elle a besoin d’un nouvel uniforme qui lui «rende justice» et d’argent pour s’inscrire à plus de tournois, estiment des entraîneurs.

«Nos juvéniles ont deux tournois prévus cette année, alors que d’autres organisations en ont peut-être six tournois», soulève M. Limage.

«Un tournoi donne plus d’expérience de jeu, donne plusieurs chances de s’améliorer dans la même journée et permet d’affronter des équipes civiles, qui sélectionnent les meilleurs joueurs et offrent du plus haut calibre de compétition»,a-t-il ajouté

S’ils sont satisfaits du premier, les organisateurs n’écartent pas la possibilité d’accueillir des tournois de plus grande envergure.