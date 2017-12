Une idée qui «désenclaverait» RDP

Quoique coûteux, prolonger les lignes verte et bleue du métro de Montréal serait idéal, estime avec réalisme le directeur général de la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP).

«Ça permettrait qu’on ne soit plus enclavé par les autoroutes 40 et 25, comme une île dans une île. Ça favoriserait aussi le développement du quartier et la venue de nouveaux résidents», commente Mathieu Leclerc, au sujet de l’idée soulevée par la députée de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger.

Le transport collectif et actif, ainsi que le développement de Rivière-des-Prairies sont vus comme des enjeux prioritaires pour le quartier. Voire, pour l’arrondissement en entier.

En octobre dernier, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies et celle de Pointe-aux-Trembles ont d’ailleurs déposé une pétition de 1200 signatures auprès de la Société de transport de Montréal (STM). Elles réclamaient une bonification de sa desserte locale, entre autres, entre les deux quartiers.

Elles ont également déposé leur pétition auprès du conseil d’arrondissement le 5 décembre dernier.

Les organismes communautaires sont donc en faveur de toute initiative qui permettrait d’améliorer le transport collectif dans le quartier, indique M. Leclerc. «Nous sommes enthousiastes face aux idées de Mme Léger», dit-il.