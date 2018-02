Les Prairivois invités à se prononcer sur leur quartier

La Table de développement social de Rivière-des-Prairies invite les citoyens à faire connaître leur réalité à l’occasion de quatre cafés urbains afin de mieux définir les enjeux du quartier.

Des thèmes tels que le transport et la mobilité, le logement, la sécurité publique notamment, seront proposés lors de ces discussions.

L’objectif ultime est d’élaborer un plan d’action de quartier qui priorisera des enjeux qui seront portés et défendus par le milieu communautaire, explique Karine Tremblay, agente de développement à la CDC de Rivière-des-Prairies, mandataire de la Table de développement social.

Le tout dans le but d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des citoyens de Rivière-des-Prairies. Une démarche d’une telle envergure est une première pour l’organisme.

«On va d’abord dresser un portrait de Rivière-des-Prairies et c’est pourquoi on a besoin que les gens viennent nous raconter leur quotidien, leurs préoccupations, etc. Ensuite, le 21 avril, une séance pour présenter nos résultats à la population est prévue», indique Mme Tremblay.

Les cafés urbains se dérouleront le 22 février, à 18h30, au Centre communautaire, le 28 février, à 13h, à L’échoppe de Gaïa, le 14 mars, à 18h30, au Don Bosco YLC (en anglais) et le 20 mars, à 18h30, au Centre récréatif. Une halte-garderie sera disponible le 22 février et le 20 mars, sur réservation seulement. Une collation sera offerte. Pour information et inscription: 514 494-8883 ou http://www.cdcrdp.org