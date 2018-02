Mois de l’histoire des Noirs: pour célébrer la fierté

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles soulignera le Mois de l’histoire des Noirs. Pour l’occasion, plusieurs événements seront organisés au cours des prochaines semaines.

Le coup d’envoi des célébrations aura lieu le vendredi 9 février avec le spectacle de Malika Tirolien, une auteure, compositrice et interprète d’origine guadeloupéenne, présenté à l’église Saint-Joseph, à 19h30. Laissez-passer requis que l’on se procure auprès des maisons de la culture de l’arrondissement ou sur leur site Internet.

L’arrondissement rendra aussi hommage à quatre personnalités de la communauté noire par la publication de profils sur la page Facebook de l’arrondissement: Yanick Galan et Vladimir Jean, de l’organisme Le Phare; Nathalie Legros, de la Maison de la famille Cœur à Rivière; Stéphane Arley Cameus, de Concertation jeunesse de Rivière-des-Prairies.

Le dimanche 25 février, à 14h, sera présenté «Mwana et le secret de la tortue», un théâtre d’ombres et de marionnettes pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies.

Inspiré d’un conte populaire africain, cette création raconte les difficultés d’un petit village prisonnier d’un monstre-voleur. Une histoire touchante pour les petits. Laissez-passer requis que l’on se procure auprès des maisons de la culture de l’arrondissement ou sur leur site Internet.

Jusqu’au 11 mars, le photoreportage «Le nez de clown? – Un soleil en plein visage» est présenté par Clown Sans Frontières à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Par ses photos, le photographe Kastel Le Fustec fait revivre le plaisir d’enfants haïtiens ayant participé à des ateliers d’art clownesque en Haïti.

Pour clore la programmation, une rencontre littéraire sera organisée avec Marie-Célie Agnant, le mercredi 28 février à la bibliothèque Rivière-des-Prairies.

Mme Agnant est une romancière, poète, nouvelliste et conteuse née à Port-au-Prince. Elle a écrit notamment «Le livre d’Emma» et «Un alligator nommé Rosa». Les personnes intéressées par cette activité doivent s’inscrire au comptoir de prêt de la section adulte de la bibliothèque ou au 514 872-9425.

De plus, les bibliothèques offrent une exposition de livres pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. Les citoyens sont invités à découvrir une riche sélection de livres pour enfants et adultes afin d’en apprendre davantage sur l’histoire et le quotidien des peuples de descendance africaine et caribéenne par le biais de la littérature.