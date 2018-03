Le parc Ernest-Rouleau relooké pour cet été

L’espace vert localisé entre la Rivière-des-Prairies et le boulevard Gouin sera en chantier dès le mois de mai pour offrir aux citoyens un meilleur accès aux rives et mettre en valeur les points de vue sur le cours d’eau.

Estimé à 307 729,16$, le contrat des travaux de réaménagement du parc Ernest-Rouleau a été octroyé à la firme Bau-Québec Ltée, le plus bas des 14 soumissionnaires conformes ayant répondu à l’appel d’offre lancé par l’Arrondissement en décembre dernier.

«Les aménagements projetés permettront aux citoyens du secteur de s’approprier de nouveaux lieux laissés pour compte depuis de nombreuses années et donneront la possibilité aux gens de développer un sentiment d’appartenance à leur parc et à leur plan d’eau», ont écrit les autorités locales dans un document décrivant le projet.

Inchangé depuis 30 ans

S’étalant sur une superficie de 16 100 m2, ce parc linéaire est divisé en 3 sections distinctes : la partie ouest, le centre et l’est. Si la partie ouest est déjà «aménagée convenablement», les deux autres secteurs n’ont jamais connu de travaux ou même été repensés depuis leur acquisition par la Ville en 1988. «C’est pour cette raison que l’Arrondissement en a fait une des priorités d’aménagement dès l’année 2017», indique la Mairie de Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles.

Après avoir démoli les surfaces asphaltées et enlevé du site le mobilier et les autres éléments désuets, la firme retenue s’attèlera à construire des aires de repos et d’observation dirigés vers la rivière, ainsi que des haltes pour les cyclistes qui circulent sur la piste qui longe le boulevard Gouin.

En outre des pergolas et des nouvelles plantations d’arbres permettront aux usagers de profiter de zones ombragées dans le nouveau parc Ernest-Rouleau.

«Sur le côté sud, des clôtures ornementales fermeront les espaces et serviront également à souligner la présence du parc à partir du boulevard Gouin», souligne l’Arrondissement qui précise qu’en dehors des nouveaux sentiers qui mèneront aux installations, toutes les autres surfaces seront gazonnées.

Le coût des travaux est entièrement pris en charge par la Ville-Centre dans le cadre du programme de revitalisation de la Rivière-des-Prairies.

Comme l’intégralité du chantier se situe à l’extérieur de la rive et de la bande riveraine, les travaux pourront être réalisés en 3 mois, sans qu’aucune autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques préalable ne soit nécessaire.

Selon le calendrier établi, il sera donc possible de profiter du parc Ernest-Rouleau revampé dès la fin du mois de juillet.