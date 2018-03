Une soirée pour rêver RDP

Dans le cadre du plan d’action pour le quartier porté par la Table de développement social de Rivière-des-Prairies, les citoyens, organismes communautaires et institutions du secteur ont été conviés à une séance d’idéalisation le 28 mars.

«Nous sommes là pour rêver ensemble», a lancé en préambule de cette soirée Mathieu Leclerc, le directeur général de la Corporation de développement communautaire (CDC) de RDP. Sans prendre en considération les réalités démographiques, économiques, politiques et sociales du quartier, les participants devaient laisser libre cours à leur imagination pour répondre à la question suivante : «À quoi ressemble RDP en 2023 ?».

Dans l’assemblée, une vingtaine de citoyens, une quinzaine de membres d’organismes communautaires et des représentants du CIUSSS, de l’arrondissement, ainsi que Nathalie Pierre-Antoine, élue de RDP, ont joué ce jeu du rêve. Divisés en huit tables, des groupes de cinq à six personnes devaient proposer leur vision sur quatre thématiques : l’atmosphère, le milieu de vie idéal, les changements durables et faire du quartier une source d’inspiration.

«Le rêve permet de sortir des sentiers battus, de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, de ce qu’on pensait impossible à faire ici et les gens adhèrent à la démarche», se félicite Mathieu Leclerc. «Ce travail est génial, car on construit une vision ensemble», salue Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement de RDP.

En illustrant avec des dessins, des jeux Lego, des cubes de bois ou simplement des mots, les participants ont réussi à exprimer les objectifs idéaux à développer. Les mêmes idées revenaient souvent entre les différentes tables, à savoir l’amélioration de l’éclairage pour plus de sécurité, le développement d’espaces de loisirs et communautaires, la construction de logements abordables, l’ouverture d’un centre d’achat dédié au commerce de proximité, l’organisation d’événements rassembleurs et la réalisation de l’Espace Rivière, la Maison de la culture de RDP, qui est très attendu au sein de la communauté.

Un plan d’action en février 2019

Cette soirée d’appel au rêve n’est qu’une étape dans le processus de réalisation du plan d’action pour le quartier. Dans ce mandat confié à la Table de développement social de RDP et soutenu par l’arrondissement et Centraide, la ressource en mobilisation des collectivités Dynamo a accepté d’accompagner la démarche par ces activités de réflexion.

«La réponse est super bonne. L’objectif est d’enrichir le portrait du quartier, mais pas seulement avec des statistiques. On est dans un processus participatif, donc avoir des gens motivés pour dynamiser, c’est là-dessus qu’on mise», souligne Jean-François Adam, accompagnateur pour Dynamo.

Les prochaines étapes sont la réalisation du diagnostic du quartier dans les prochaines semaines, puis la clarification des enjeux et des changements à apporter d’ici la fin du mois de mai, avant une réflexion sur les actions à mener à la fin de l’année. Le plan d’action pour le quartier sera dévoilé en février 2019.