Une bibliothèque s’installe à la gare de Rivière-des-Prairies

Dans le cadre d’un programme «hors les murs», des employés de la bibliothèque de RDP viendront à la rencontre des usagers du train du Réseau de transport métropolitain.

Livres, films, jeux vidéo et de société, BD, magazines ou encore livres pour enfants… Ce sont les bras chargés que les bibliothécaires du quartier vont se rendre chaque mardi de la saison estivale de 17 à 19h à la sortie de la gare pour proposer des documents aux voyageurs.

«On a choisi de le faire dans l’heure de point de l’après-midi. S’installer dans un point de transit s’est présenté naturellement. On profite d’un voyagement de retour à la maison pour apporter ce service», détaille Valérie Desmangles, bibliothécaire à RDP.

Les livres et jeux seront disposés sur des tables pour permettre aux usagers de choisir ce qu’ils souhaitent et deux employés seront mobilisés pour les renseigner. Sur place, il sera aussi possible de remettre des documents empruntés dans les bibliothèques ou à la gare.

«Cela permet de prendre ces documents pour les trajets dès le lendemain ou pour le coucher des enfants et de les remettre éventuellement la semaine suivante», indique Mme Desmangles.

Par ailleurs, les durées de prêt d’été seront aussi en vigueur à la gare et il sera donc possible de conserver les effets empruntés durant quatre semaines au lieu de trois habituellement.

Élargir l’accès à la culture

Puisque le territoire de RDP-PAT s’étend le long du fleuve et de la rivière, il est parfois difficile de proposer une offre culturelle à tous les citoyens. Le secteur de la pointe de l’île est notamment peu pourvu en la matière. De la gare, la bibliothèque située au coin de Perras et Rodolphe-Forget se trouve à plus de 4 km. En la déplaçant «hors les murs», Valérie Desmangles espère toucher plus largement la population de RDP.

«On fait cela dans le but de servir les populations les plus éloignées. On va aussi ajuster l’offre aux besoins et on invite les citoyens à venir nous parler pour qu’on puisse s’adapter», explique-t-elle.

La bibliothécaire du quartier n’exclut d’ailleurs pas de développer cette nouvelle démarche afin de rejoindre encore plus de citoyens.

«C’est quelque chose qu’on aimerait faire de plus en plus pour rendre plus accessibles les bibliothèques à tous les Prairivois et Pointeliers», conclut Mme Desmangles.

Le service de prêt «hors les murs» est accessible à tous les détenteurs d’une carte de bibliothèque chaque mardi de 17h à 19h jusqu’au 28 août. L’activité peut être annulée en cas de pluie.