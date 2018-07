Une Prairivoise va représenter les hôpitaux Shriners du Canada

Les hôpitaux Shriners Les hôpitaux Shriners récoltent des fonds pour offrir les meilleurs soins possible aux enfants, quelle que soit la situation financière de leur famille. Celui de Montréal est le seul du Canada, les autres étant implantés aux États-Unis et au Mexique. Pour soutenir cette cause, une page nommée «Aidez-nous à faire vivre à Ariana une expérience inoubliable…» a été créée sur le site des hôpitaux Shriners afin de récolter des dons en vue du tournoi de golf de Las Vegas qui aura lieu du 1er au 5 novembre.