Un voyage dans le temps à la découverte du village de RDP

Des interprètes en patrimoine animeront une soirée consacrée à Rivière-des-Prairies vendredi 3 août au parc Saint-Joseph. Au cœur du quartier de l’ancien village, ces passionnés vous feront plonger dans plus de 300 ans d’histoire en costumes, légendes, musiques et danses.

Dans le cadre de la programmation d’inauguration de la nouvelle place Saint-Joseph, qui se trouve à proximité de l’église du même nom au bord du boulevard Gouin, cette activité gratuite aura pour but de faire connaître les grands moments historiques de RDP.

Animée par Stéphane Tessier, Sylvain Bissonnette et Sara-Claude Lépine, trois interprètes en patrimoine qui travaillent sur le site de la Maison du Pressoir dans Ahuntsic-Cartierville, la soirée retracera les origines du nord-est de l’île de Montréal, en partant de la dénomination de la rivière d’après François des Prairies, un compagnon de l’explorateur Samuel de Champlain qui s’était égaré sur le cours d’eau lors d’une expédition.

«On va parler de l’histoire de RDP avec la Nouvelle-France, les premiers colons, la bataille de la Coulée-Grou, la création du village, la vie quotidienne avec l’auberge, les commerces, la place de l’église qui était un lieu de rassemblement et on racontera aussi des histoires plus contemporaines», énumère M. Tessier.

En plus de ces capsules historiques, les trois acolytes seront en costume d’époque pour jouer de la musique traditionnelle, faire participer le public à des danses du passé et livrer des contes et légendes sur des personnages qui ont marqué ce territoire.

«On va parler de l’histoire, mais c’est surtout du folklore. C’est ouvert, participatif et dans la bonne humeur. C’est vraiment drôle, car on se met dans notre rôle de personnages du XIXe siècle, on fait des blagues, on fait des accents, on utilise des expressions et le langage de l’époque», explique Stéphane Tessier.

Cette activité est organisée en partenariat avec Équipe RDP et la Société historique de Rivière-des-Prairies. Elle durera environ 90 minutes et commencera à 19h sur la scène de la nouvelle place Saint-Joseph. Si l’espace comprend des gradins en amphithéâtre, il est recommandé d’apporter une chaise pliante.