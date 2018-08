RDP-PAT dévoile sa programmation culturelle

Les équipes des maisons de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement ont mis en place un nouveau calendrier d’activités culturelles pour la saison automnale. Un programme à la fois riche et diversifié.

Au total, ce ne sont pas moins de 180 évènements et activités qui sont proposés à RDP-PAT de septembre à décembre, tous de manière gratuite.

« La carte de bibliothèque, c’est comme la carte d’assurance maladie, il faut la faire !», plaisante Valérie Desmangles, bibliothécaire à Rivière-des-Prairies.

En effet, l’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les résidents de l’arrondissement, et donne accès à toute l’offre culturelle proposée. Pour certains évènements offrant une capacité d’accueil limitée, il est conseillé de s’inscrire au préalable.

« Parfois les gens oublient qu’ils ont à proximité un riche programme d’activités à disposition, et ce gratuitement, constate Geneviève Belisle, assistante aux évènements culturels à la maison de la culture de RDP. C’est dommage car Rivière-des-Prairies est vraiment très bien fourni culturellement parlant.»

Une offre culturelle pour tous

Et la programmation très éclectique de cet automne ne dérogera pas à la règle. Elle propose notamment des ateliers d’écriture, des dégustations culinaires, des rencontres avec des auteurs, des expositions, des tournois de jeux-vidéos, ou encore des ateliers de danse indienne. Pour chaque mois, un ou deux évènements incontournables sont désignés.

«Notre programme s’adresse à tous les citoyens de l’arrondissement et tente de répondre aux besoins de tous, pour les personnes de tout âge. Les activités à Rivière-des-Prairies sont bien évidement ouvertes aux Pointelières et Pointeliers.», affirme Valérie Desmangles.

Du côté de l’arrondissement, on se dit particulièrement fier d’accueillir une telle offre sur le territoire.

« Avoir un tel programme, ça contribue à dynamiser le quartier, et ça favorise les échanges culturels. Au cours des évènements, les gens se parlent, se rencontrent et des discussions s’improvisent.», se réjouit Geneviève Belisle.

Contrairement à Pointes-aux-Trembles, il n’y a pas de lieu spécifiquement dédié à l’accueil et à la diffusion de l’évènement à Rivière-des-Prairies. La programmation est donc répartie entre plusieurs lieux.

« Au final, ne pas avoir de lieu dédié, ça nous permet de varier les endroits de diffusion, constate Mme Belisle. Cela amène une grande variété de spectacle, et ça nous donne la possibilité de jouer avec les types de publics.»

Cette année, en plus de la bibliothèque, les activités seront réparties dans des endroits comme l’église Saint-Joseph, la salle Désilets, la place du parc Saint-Joseph, mais également dans des centre communautaires et récréatifs.

À noter que la bibliothèque de RDP est ouverte 7 jours sur 7, et demeurera ouverte entre Noel et le Nouvel an. Durant cette période, les gens pourront venir écouter un film de noël tous les jours à 14 heures. De quoi ne pas s’ennuyer d’ici l’hiver.

Programmation complète ici.