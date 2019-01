Le poste de police de Rivière-des-Prairies pourrait déménager

Les policiers du poste 45 de Rivière-des-Prairies pourraient bientôt avoir «une nouvelle maison». La construction d’un nouveau bâtiment serait à l’étude et ce sujet devrait être débattu à l’occasion de la prochaine séance du comité exécutif, le 23 janvier.

Les policiers de Rivière-des-Prairies se sont installés au 8200 boulevard Maurice-Duplessis vers 2000, mais le bâtiment ne répond plus que partiellement aux besoins des agents.

Les policiers doivent par exemple prendre garde à la circulation piétonne et routière au moment de quitter leur stationnement, même lors d’une opération d’urgence. Le commissariat est en effet situé dans une zone achalandée, au cœur du boulevard Maurice-Duplessis.

L’absence d’une clôture à l’arrière, de caméras à l’extérieur ou la présence d’une garderie juste au-dessus du commissariat sont aussi des éléments qui peuvent s’avérer préjudiciables pour la sécurité des policiers et des citoyens.

«Quelque chose de plus isolé serait mieux», juge ainsi l’agente Audrey Ferron. Elle est rejointe par le commandant Dany Marin, qui explique que l’agencement du bâtiment n’est plus adapté de façon optimale aux nouveautés technologiques et aux évolutions qu’a connues le poste de police.

Une évolution ces 20 dernières années

Les effectifs ont grossi graduellement pour désormais approcher une cinquantaine d’agents et les locaux sont devenus exigus.

La salle de conférence est trop étroite, la cuisine commune est petite, et certains éléments de base comme les toilettes n’ont pas rénové ou agrandi. Il n’y a par exemple qu’une seule toilette pour les femmes alors que les effectifs féminins au cours des deux dernières décennies ont considérablement augmenté.

Des traces d’usure sont aussi visibles à certains endroits.

La situation n’est pas jugée catastrophique et n’empêche pas les équipes de travailler assure le commandant Marin, mais une relocalisation dans un bâtiment neuf ou moderne serait vu d’un bon œil.

Audrey Ferron juge par exemple que le poste de quartier 46, situé à Anjou, est «un beau poste», et qu’il pourrait être pris en exemple pour Rivière-des-Prairies.

La mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, a indiqué qu’elle ne parlerait de ce sujet qu’après la séance du comité exécutif du 23 janvier.

Le SPVM a indiqué ne pas être au courant d’un tel projet. Le commandant Dany Marin a aussi assuré que ce projet n’avait aucun lien avec une éventuelle fusion avec le poste de Pointe-aux-Trembles. Ce projet n’est plus d’actualité assure-t-il.