Agenda communautaire du 8 août 2017

Marche exploratoire

La table de développement social de RDP avec Tandem RDP-PAT et l’AQDR-PDÎ invite la population à une marche exploratoire dans le but de lui donner la parole sur ses préoccupations pour améliorer la sécurité et favoriser ses déplacements actifs. Date: mercredi 30 août, 18h30. Lieu de départ: 12100, Rodolphe–Forget. Inscription (Tandem RDP-PAT): 514 645-5328, poste 227.