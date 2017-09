Agenda communautaire du 12 septembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Rivière-des-Prairies. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le vendredi minuit pour la parution du mardi suivant à agenda_rdp@tc.tc.



Projection cinématographique

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées de la Pointe-de-l’Île organise la projection du documentaire <@Ri>L’érotisme et le vieil âge<@$p> du réalisateur Fernand Dansereau, qui se penche sur la sexualité des personnes âgées, le 19 septembre, à 15h, au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies, (7650, boul. Maurice-Duplessis).

Réservation: 514 643-0930.

Inscription au Centre des femmes

La journée d’inscription aux activités d’automne du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies aura lieu le 13 septembre, de 12h30 à 18h, au 12017, avenue Alexis-Carrel.

Information: 514 648-1030.

Portes ouvertes au centre de jour

Le centre de jour de Rivière-des-Prairies L’Art-Rivé invite la population à une exposition d’œuvres créées par les membres lors de la journée portes ouvertes. Au menu, exposition des créations, conférence sur la santé mentale, visite des locaux, rencontre avec les intervenants, et plus encore.

L’événement aura lieu le 12 septembre, de 10h à 15h30, au 8178, boulevard Maurice-Duplessis.

Information: 514 648-4888.