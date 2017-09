Agenda communautaire du 26 septembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Rivière-des-Prairies. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le vendredi minuit pour la parution du mardi suivant à agenda_rdp@tc.tc.

Salon des aînés

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’Île invite la population au Salon des aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal, le 5 octobre, de 10h à 16h, au Centre récréatif Rivière-des-Prairies (7650, boul. Maurice-Duplessis).

L’objectif du salon est d’informer les aînés des différents services qui leur sont offerts pour une meilleure qualité de vie.

Information: 514 643-0930.



Atelier sur l’estime de soi

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies invite les résidentes à l’atelier gratuit L’estime de soi après une relation toxique, le 3 octobre, de 13h30 à 15h30.

La conférence L’énergie dans notre corps se déroulera les 7 et 21 novembre, de 18h30 à 20h30, au coût de 5$ pour les membres et 15$ pour les non membres.

Pour la programmation complète: http://www.cdfrdp.qc.ca ou au 12017, avenue Alexis-Carrel.

Inscription: 514 648-1030.