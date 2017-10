Agenda communautaire du 10 octobre 2017

calendrL’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Rivière-des-Prairies. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le vendredi minuit pour la parution du mardi suivant à agenda_rdp@tc.tc.

Inauguration de l’échoppe de Gaïa

L’échoppe de Gaïa invite la population à sa soirée d’inauguration le 20 octobre, au 12545, avenue Fernand-Gauthier, dès 17h. Entreprise d’économie sociale, l’échoppe de Gaïa est une fruiterie et un bistro communautaire pour développer l’accessibilité à des aliments sains.

Information: 514 379-3246 ou info-gaia@videotron.ca.

Assemblée générale

Le Centre de l’enfance de Rivière-des-Prairies tiendra son assemblée annuelle le 23 octobre, à 18h, au 9140, boulevard Perras. Un goûter sera servi.

Information: 514 981-6850.

Atelier sur l’énergie

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies invite les résidentes à la conférence <@Ri>L’énergie dans notre corps<@$p> qui se déroulera les 7 et 21 novembre, de 18h30 à 20h30, au coût de 5$ pour les membres et 15$ pour les non membres.

Il y aura également un atelier de scrapbooking, les 15 et 29 novembre, de 18h30 à 20h30, au coût de 5$ pour les membres et 15$ pour les non-membres, et un atelier gratuit sur l’accès à l’égalité en emploi, le 31 octobre, de 13h30 à 15h30.

Pour la programmation complète: http://www.cdfrdp.qc.ca ou au 12017, avenue Alexis-Carrel.

Inscription: 514 648-1030.