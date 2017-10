Agenda communautaire du 31 octobre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Rivière-des-Prairies. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le vendredi minuit pour la parution du mardi suivant à agenda_rdp@tc.tc.

AGA d’Équipe RDP

Équipe RDP tient son assemblée générale annuelle le 30 novembre prochain, à 19h, à la bibliothèque de l’école secondaire Jean-Grou (12725, Rodolphe-Forget). Quatre postes d’administrateur d’une durée de deux ans seront alors en élection. Un administrateur doit être membre actif. Les formulaires de demande d’adhésion en tant que membre et de mise en candidature sont disponibles en communiquant au 514 643-3872, poste 223/230.

Expo-vente du cercle des fermières

Le Cercle de fermières de Rivière-des-Prairies invite la population à son expo-vente annuelle qui se tiendra le 10 novembre, de 16h à 20h, le 11 novembre, de 10h à 16h, et le 12 novembre de 10h à 15h, au centre récréatif de Rivière-des-Prairies (7650, boulevard Maurice-Duplessis). Il sera possible d’y trouver des articles faits main à prix abordable, tels que tissage, couture, bijoux, conserves maison et broderie.

Ateliers pour les Prairivoises

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies offre de l’information juridique gratuite, les lundis, avec Florence La Charité, stagiaire en droit de l’Université de Montréal. Il est nécessaire de prendre rendez-vous en appelant au 514 648-1030.

L’organisme propose également un atelier de scrapbooking, les mercredis 15 et 29 novembre, de 18h30 à 20h30. L’inscription est de 5$ pour les membres et 15$ pour les non-membres. Information: 514 648-1030.

Conférence de l’Éco-quartier

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies invite les femmes de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles à assister à la formation Un cycle menstruel zéro déchet, le 2 novembre, à 19h, afin de démystifier les différents préjugés au sujet des produits d’hygiène féminine durable. Information: 514 642-8379 ou 514 648-9177.

Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est actuellement en période de recrutement de chauffeurs pour son service d’accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux. Les personnes intéressées doivent posséder une voiture et être disponibles au moins une journée par semaine.

Pour de l’information, on contacte le 514 648-2323 ou info@benevolatrdp.ca.



Une halte-garderie disponible

Le Centre de l’enfance de Rivière-des-Prairies offre le service de halte-garderie les mercredis et vendredis, de 13h à 16h, et les samedis, de 10h à 15h, dans un local du Centre communautaire Rivière-des-Prairies. Le coût est de 5$. Il est obligatoire de réserver sa place chaque semaine en laissant ses coordonnées au 514 981-6850.

Atelier sur l’énergie

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies invite les résidentes à la conférence L’énergie dans notre corps qui se déroulera les 7 et 21 novembre, de 18h30 à 20h30, au coût de 5$ pour les membres et 15$ pour les non membres.