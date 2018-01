Agenda communautaire du 23 janvier 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Rivière-des-Prairies. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le vendredi minuit pour la parution du mardi suivant à agenda_rdp@tc.tc.



Clinique d’impôt

Le Service d’impôt bénévole de la Pointe de L’Île organise une clinique d’impôt avec rendez-vous au Centre Roussin, tous les mardis et mercredis, du 27 février au 25 avril, de 9h à 16h au coût de 5$ par personne. Il est important d’apporter ses relevés, reçus et formulaires (fédéral/provincial). Pour participer à la clinique, il faut avoir un revenu maximal de 25 000$ pour une personne seule, 30 000$ pour un couple. La prise de rendez-vous est obligatoire au 438 384-9137, les lundis et mardis, entre 9h30 et 17h, dès le 12 février.

Brunch de la Saint-Valentin

Le club optimiste Montréal-Colombo Inc. organise un brunch optimiste de la Saint-Valentin, le 11 février, au sous-sol de l’église Sainte-Marthe, de 9h à 12h. Le billet se vend au coût de 8$.

Information: 514 494-7530 ou 514 231-8603.