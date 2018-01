Agenda communautaire du 30 janvier 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Rivière-des-Prairies. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le vendredi minuit pour la parution du mardi suivant à agenda_rdp@tc.tc.

Places disponibles

Il reste des places disponibles pour les activités d’hiver 2018 du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. Au programme: des ateliers sur les techniques Qi Gong (visualisation et relaxation), des rencontres d’informations juridiques, ainsi que des sorties. Pour s’inscrire ou s’informer: on compose le 514 648-1030. Pour la programmation complète, on visite le http://www.cdfrdp.qc.ca ou passer au centre situé au 12017, avenue Alexis-Carrel.

Participants recherchés

La prochaine formation pour les accompagnateurs de personnes en soins palliatifs ou en fin de vie offerte par Albatros Montréal débutera le 8 mars prochain et se tiendra les jeudis soir jusqu’au 24 mai.

Cette formation est de 36 heures. Après, il sera possible aux participants d’accompagner bénévolement des personnes seules en fin de vie sur tout le territoire du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal (à domicile, en CHSLD et en centre hospitalier).

Pour information, on compose le 514 255-5530 ou par courriel info@albatros-mtl.ca.

Clinique d’impôt

Le Service d’impôt bénévole de la Pointe de L’Île organise une clinique d’impôt avec rendez-vous au Centre Roussin, tous les mardis et mercredis, du 27 février au 25 avril, de 9h à 16h au coût de 5$ par personne. Il est important d’apporter ses relevés, reçus et formulaires (fédéral/provincial). Pour participer à la clinique, il faut avoir un revenu maximal de 25 000$ pour une personne seule, 30 000$ pour un couple. La prise de rendez-vous est obligatoire au 438 384-9137, les lundis et mardis, entre 9h30 et 17h, dès le 12 février.

Brunch de la Saint-Valentin

Le club optimiste Montréal-Colombo Inc. organise un brunch optimiste de la Saint-Valentin, le 11 février, au sous-sol de l’église Sainte-Marthe, de 9h à 12h. Le billet se vend au coût de 8$.

Information: 514 494-7530 ou 514 231-8603.