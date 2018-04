Agenda communautaire du 3 avril 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Rivière-des-Prairies. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le vendredi minuit pour la parution du mardi suivant à agenda_rdp@tc.tc.

Clinique d’impôt

Le Service d’impôt bénévole de la Pointe de L’Île organise une clinique d’impôt avec rendez-vous au Centre Roussin, tous les mardis et mercredis, jusqu’au 25 avril, de 9h à 16h au coût de 5$ par personne. Il est important d’apporter ses relevés, reçus et formulaires (fédéral/provincial). Pour participer à la clinique, il faut avoir un revenu maximal de 25 000$ pour une personne seule, 30 000$ pour un couple. La prise de rendez-vous est obligatoire au 438 384-9137, les lundis et mardis, entre 9h30 et 17h.

Recherche d’emploi

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis à 9h, une séance d’inscription pour aider les participants dans leurs démarches de recherche d’emploi et pour leur présenter les entreprises qui embauchent actuellement. Ce service gratuit est offert aux résidents de l’est de Montréal et s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200.

Inscription: 514 494-2606, poste 228 ou pmemtl.com/est.

Activités pour femmes

Le centre des femmes de Rivière-des-Prairies propose l’activité Croissant et dossiers chauds, une rencontre gratuite sur des sujets brûlants de l’actualité, le 30 avril, de 9h à 11h. Inscription et information au 514 648-1030.

Un cours d’autodéfense est proposé le jeudi 12 avril, de 13h à 15h. Celui-ci est gratuit pour les membres et 10$ pour les non-membres.

La programmation complète est disponible sur le site http://www.cdfrdp.qc.ca ou au 12017, avenue Rita-Levi-Montalcini.

Comprendre les REÉÉ

L’atelier Comprendre les régimes enregistrés d’épargne-études et leurs impacts sur le budget familial est organisé par L’Association coopérative d’économie familiale de l’est de Montréal et se déroulera le 17 avril, de 9h30 à 11h30, au 5955, rue de Marseille. L’activité est destinée aux parents et grands-parents désirant investir dans l’éducation post-secondaire de leurs enfants. L’inscription est obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca.

Bénévole recherché

Le comité organisateur du demi-marathon de la pointe de l’île est à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste de responsable des bénévoles en vue de l’événement prévu le 7 octobre prochain.

Information: Neko Likongo au pointedelile21k@gmail.com.