Centenaire souligné pour une Nord-Montréalaise d’adoption

Famille, amis et élus ont souligné le centième anniversaire d’Hélène Doyon Plourde le dimanche 30 juillet dernier aux Habitations Les Boulevards de Montréal-Nord.

Née rue Jeanne-D’Arc dans le quartier Rosemont à Montréal, Mme Plourde a vécu près de la moitié de sa vie aux États-Unis, d’abord à San Diego, en Californie, puis à Naples, en Floride.

«Je suis partie à San Diego en 1954, s’est remémorée Mme Plourde. Je travaillais comme « assistant bookeeper » et mon mari travaillait pour le Département des Transports. À sa retraite, on est allé vivre à Naples et à son décès, je suis revenue au Canada».

«J’ai eu une vie bien tranquille», a ajouté celle qui n’a pas eu d’enfants.

Enjouée, souriante et blagueuse, Mme Plourde n’a pas de secret pour expliquer sa longévité. «Je n’y pense pas, c’est rien qu’un chiffre», a-t-elle déclaré.

À ce sujet:

Pour souligner son centenaire, Mme Plourde a reçu les félicitations et certificats du premier ministre du Canada Justin Trudeau, du gouverneur général David Johnston, de la reine Élizabeth II, du député fédéral Emmanuel Dubourg et de la mairesse de Montréal-Nord Christine Black.