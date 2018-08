Fiesta Monarque : une nouvelle tradition à Espace pour la vie

Nouveauté dans la programmation de l’Insectarium cette année, Fiesta Monarque en sera à sa première mouture ayant pour but de célébrer les monarques, mais aussi de souligner les actions des citoyens qui œuvrent à sa sauvegarde.

Fiesta Monarque se décrit comme une fête familiale où chaque activité a pour but de célébrer le monarque, roi des papillons, mais aussi en découvrir plus à son sujet tout en apprenant comment contribuer à sa survie. L’enjeu est grand, car les populations de monarques ont subi de grands déclins depuis une vingtaine d’années.

Les 25 et 26 août entre 10h et 16h, petits et grands pourront prendre part à diverses activités pendant la Fiesta Monarque.

D’abord, l’équipe d’animation de l’Insectarium sera sur place afin de donner des conseils pour ceux qui souhaiteraient créer une oasis pour monarques à la maison. L’équipe expliquera également aux visiteurs le projet de recherche Mission monarque et comment devenir des citoyens chercheurs dans leur région.

Pour les enfants

Divers ateliers seront offerts aux enfants. Par exemple, des ateliers de bricolage, des jeux de table inspirés des monarques, la confection de bombes de semences ainsi qu’une grande piñata seront à leur disposition.

Rencontres

Tout au long des deux journées, Laura Pedebas, qui a fait la route de la migration des monarques en vélo, viendra raconter son périple ainsi que les découvertes et les péripéties qui l’ont ponctué

Entre 13h et 16h, Jamie Rojo, photographe professionnel connu pour sa lutte pour la conservation de la nature, répondra aux questions et présentera ses dix plus belles photos de monarques.

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur le site de l’Insectarium.