L’école Saint-Albert-le-Grand sera enfin rénovée

Les petits Rosemontois auront bientôt accès à plus de classes dans leurs écoles, à la suite d’une annonce d’un investissement de 17millions $ de la part du ministère de l’Éducation.

Le ministre Sébastien Proulx a annoncé cette semaine l’attribution d’une aide gouvernementale à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) pour deux projets dans la circonscription de Rosemont.

Plus de 12 millions sont accordés pour l’ajout de dix classes et d’un gymnase à l’école Saint-Albert-le-Grand, et près de 5 millions pour la création de douze classes par la conversion du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) en école primaire.

Précédemment, trois propositions de projet d’agrandissement pour l’école Saint-Albert-le-Grand mises sur la table par la CSDM ont été refusées par le ministère de l’Éducation.

L’école primaire compte environ 360 élèves et est la seule du secteur à avoir des unités préfabriquées, des classes mobiles, qui ont fleuri depuis quelques années à l’arrière de l’établissement. Au total, ce sont cinq groupes d’enfants qui occupent l’ensemble des 10 unités installées.

De plus, la bibliothèque de l’établissement a été transformée en salle de classe, et l’orthopédagogue doit se contenter d’un bureau aménagé dans un ancien placard, sous l’escalier.

L’aide financière annoncée s’inscrit dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et servira à la réalisation de projets de construction, d’agrandissement et de réaménagement d’écoles ainsi qu’à l’acquisition de bâtiments ou d’équipements nécessaires aux commissions scolaires.