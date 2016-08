De nouvelles consultations pour la Plaza St-Hubert

Une deuxième soirée de discussions aura lieu le 12 septembre 2016 à 19h au Théâtre Plaza à propos de l’avenir de la rue Saint-Hubert.

Les citoyens résidant à proximité sont invités à se prononcer sur les plans proposés pour la revitalisation de l’artère commerciale. Les concepteurs Atomic 3, Daily tous les jours et la SHED, dévoileront des pistes d’intervention développées pendant l’été.

Les suggestions citoyennes qui avaient été faites lors de la première séance avaient permis d’alimenter le travail des trois firmes de concepteurs afin de développer lesdites pistes d’intervention.

La rue Saint-Hubert subira d’importants travaux en 2018, lorsque la Ville de Montréal procédera à des travaux d’infrastructures et d’aménagement de surface visant essentiellement à mettre à niveau les infrastructures souterraines, dont les conduites d’égout et d’aqueduc.

On en profitera pour revitaliser le secteur afin d’améliorer la convivialité et la sécurité de la Plaza St-Hubert, et pour améliorer l’esthétisme de la rue et la visibilité des commerces.