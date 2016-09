Les chaînes humaines de retour à la rentrée

Élèves et parents ont fait du bruit jeudi matin le 1er septembre, à la rentrée des classes à l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, afin de dénoncer les coupes du gouvernement provincial en éducation.

«Je protège mon école publique», scandaient les 200 personnes réunies devant l’établissement primaire situé dans Rosemont – La Petite-Patrie. Le mouvement citoyen, qui porte le même son slogan, procède à des manifestations où l’on forme des chaînes humaines depuis mai 2015. C’est d’ailleurs dans ce même arrondissement qu’est né le regroupement, désormais répandu un peu partout dans la province.

Près de 120 000 personnes ont participé aux manifestations depuis leur tout début, ont fait savoir les organisateurs en cette matinée.

La députée de Gouin et co-porte-parole de Québec solidaire, François David était présente lors de l’événement.

«En cette rentrée scolaire, plus que jamais, il m’apparaît important de défendre l’école publique, mais en autre, l’école publique gratuite. Il y a des parents qui ont de la misère à affronter tous ces frais scolaires. Il y a de plus en plus d’inégalités entre les enfants et entre les familles au Québec», a lancé devant la foule Mme David.

Cette dernière rappelle que malgré les investissements récemment annoncés par le ministère de l’Éducation pour les infrastructures des établissements scolaires de Montréal, «il faut du soutien au personnel enseignant adéquat, surtout lorsqu’on sait que désormais 20% des enfants ont des besoins particuliers.»

«C’est là où le bât blesse. Le principal problème au niveau du fonctionnement des écoles publiques en ce moment à Montréal ou ailleurs, c’est le manque de soutiens aux enseignants. On a mis à pied des centaines de professionnels; des orthopédagogues, psychologues, et c’est absolument dramatique.