Consultations publiques sur la place Shamrock

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie lance le samedi 10 septembre des consultations publiques afin de sonder l’avis des citoyens concernant l’aménagement permanent de la place Shamrock, prévu en 2018.

Jusqu’au à la fin octobre, plusieurs activités seront mises en place pour recueillir les commentaires et les idées des riverains, des commerçants locaux et des piétons, cyclistes et automobilistes qui se partagent cet espace multifonctionnel.

Les personnes voulant faire part de leur opinion pourront le faire sur le site internet Réalisons Montréal où sur le site même de la place Shamrock, grâce à une boîte à suggestions.

«La démarche de consultation permettra de mieux connaître les besoins et de prendre en considération les attentes afin d’offrir un aménagement qui suscitera l’adhésion, sera durable et favorisera les interactions citoyennes sans nuire au bon voisinage», affirme le maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François William Croteau.

Entamé en 2014, le projet de la place Shamrock a transformé une voie véhiculaire en espace piéton permettant «à une utilisation plus judicieuse et équilibrée de l’espace public», selon l’arrondissement. La place Shamrock propose à l’heure actuelle des terrasses publiques, du mobilier urbain amovible, un carrousel et deux terrains de pétanque. Pour l’instant ces installations sont temporaires, mais elles pourraient devenir permanentes advenant une opinion positive de la part des acteurs locaux.

En 2017, l’Arrondissement choisira un concept d’aménagement s’inspirant des idées qu’exprimeront les participants lors de la démarche de consultation.