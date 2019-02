Les secrets du réseau de la santé dévoilés

Afin d’améliorer la connaissance du réseau de la santé, des intervenants et Rosemontois ont mis en place le premier salon sur le sujet, qui se tiendra la semaine prochaine dans Rosemont.

Le Rendez-vous santé Rosemont, qui aura lieu le 22 octobre 2016, se tiendra au Centre Alphonse-Desjardins, au 6755, 36e avenue.

Les services d’une vingtaine d’organismes communautaires seront offerts gratuitement en parallèle de conférences et de panels.

«Lors de consultations publiques sur les enjeux dans Rosemont – La Petite-Patrie, nous nous sommes rendu compte que les gens ne connaissent pas leur réseau de santé et qu’ils y avaient difficilement accès. On s’est demandé: « qu’est-ce qu’on peut faire pour démystifier la bête ». Cette rencontre fut l’une des solutions qui s’est présentée», raconte Marie-Ève Gaudreault, organisatrice communautaire œuvrant au sein du comité Santé Rosemont.

Deux porte-parole de l’événement, Sébastien Fréchette, alias Biz du groupe Loco Locasse, et Robert James Penny, connu du public en tant que Bob le Chef, tiendront une démonstration et un panel sur des enjeux de santé qui leur tiennent à cœur. M. Fréchette s’attardera sur la santé mentale, alors que M. Penny offrira des conseils pour manger sainement.

«Je veux montrer aux gens qu’il est possible de faire de la bonne cuisine avec des ingrédients simples que l’on retrouve dans tous les supermarchés. Avec un budget de 40$, je vais faire 5 recettes faciles et qui utilisent les mêmes ingrédients, pour prouver qu’on peut faire plusieurs plats très différents avec les mêmes produits», explique M. Penny.

Si le personnage de Bob le Chef cible plutôt une clientèle adolescente, celui-ci s’étonne de constater que plusieurs hommes célibataires adultes le remercient fréquemment de l’aide que leur offrent ses capsules didactiques, une preuve selon ce dernier que plusieurs tranches de la population peuvent bénéficier d’informations simples et claires.

Une multitude de ressources

Lors du salon, il sera ainsi possible de consulter plus de 20 kiosques de ressources regroupés en sept espaces. «On ne voulait pas que les représentants se tiennent derrière leur table avec des petits dépliants. On a pensé à aires dans lesquelles les visiteurs pourront circuler et consulter les experts pour trouver réponse à leurs questions», insiste Mme Gaudreault.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) participera à l’événement, dépêchant 10 professionnels qui couvriront entre autres les ressources pour les jeunes en difficulté, pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle et les personnes en perte d’autonomie.

Des navettes qui se dirigeront vers le Rendez-vous santé seront offertes gratuitement durant toute la journée à partir des Habitations Loggia-Pélican au 2535 Place Pierre-Falardeau et au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, situé au 5350 rue Lafond.

Pour plus d’informations visitez la page Facebook rdv.sante.rosemont ou contactez le 514-524-1797 poste 230