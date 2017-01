Agression à l’arme blanche dans Saint-Michel

Une agression à l’arme blanche a fait un blessé jeudi soir dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. L’incident est survenu peu après 21h à l’angle de la 12e Avenue et de la rue Champdoré.

L’individu a subi des blessures mineures, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). «La victime ne collabore pas avec les policiers», a fait savoir le porte-parole du SPVM, Benoit Boisselle, sans donner davantage de détails.

«Les paramédics se sont rendus sur les lieux et quelqu’un a été transporté en ambulance en direction d’un centre hospitalier», a confirmé Stéphane Smith, chef aux opérations d’Urgences-Santé. Il a été impossible de connaître l’âge et l’identité de la victime, ni son état de santé.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour du quadrilatère formé par la 13e Avenue et le boulevard Saint-Michel, d’est en ouest, et des rues Louvain et Bressani, du sud vers le nord. La brigade canine du SPVM était sur les lieux en fin de soirée afin d’inspecter la scène de crime.