Découvrir les brasseries de Rosemont

Gaëlle Leroyer/Collaboration spéciale



Trois brasseries, sept bières et une expérience de quartier, voilà ce qui vous attend au cours de la visite des brasseries artisanales de Rosemont.

«Ce qu’on voulait, c’est une expérience de quartier brassicole. L’idée est venue après la création de la coopérative brassicole MaBrasserie qui nous permet d’aller visiter les cuves des installations», souligne le cofondateur de Visite des brasseries artisanales de Montréal, Frédérik Nissen, qui offre déjà depuis quelques années une visite similaire dans le Quartier des spectacles et le Quartier latin.

Le parcours de Rosemont débute au bar l’Isle de Garde avec une dégustation de deux bières accompagnées de bouchées. Le menu autant liquide que solide varie de semaine en semaine. La guide nous incite à donner nos impressions sur la bière. «On se concentre sur le sujet de la bière, on interroge les gens sur leurs connaissances. On vise autant les beer geeks que les néophytes en bière», indique M. Nissen.

Au deuxième arrêt, le Brouhaha, notre guide a par exemple expliqué les racines du style belge saison et l’origine de la tartiflette, puisque nous avons eu droit à une dégustation de poutiflette avec une saison et une dubbel.

Le dernier arrêt est MaBrasserie, où on peut justement visiter les installations de brassage, en plus de goûter des bières. «C’est la coopérative où brassent Isle de Garde et Brouhaha, donc ça représente bien l’esprit de communauté de Rosemont qui donne sa personnalité au circuit», croit Frédérik Nissen. Il espère que les Rosemontois pourront d’ailleurs redécouvrir leur quartier grâce à la visite.

Infos

Les samedis et les dimanches, dès 14 h

59 $ par personne

Réservations : 514 700-1280 ou montrealcraftbeertours.com