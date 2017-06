Un homme accusé de six vols dans La Petite-Patrie a été arrêté

Âgé de 48 ans, le principal suspect visait principalement les petits commerces. Il a usé de la violence lors de plusieurs de ces six vols commis dans La Petite-Patrie à la fin du mois de mai.

L’enquête a permis d’identifier l’homme qui s’est attaqué à des commerçants de l’arrondissement à six reprises entre le 25 mai et le 1er juin. Il a été arrêté vendredi 2 juin vers 15h.

Les opérations ont été menées conjointement par la Section des services partagés des enquêtes et les policiers du poste de quartier 35, assistés du Module d’analyse et de renseignement tactique et de la Section identification judiciaire de la même division.

Stéphane Leblanc, 48 ans, a commis 6 vols qualifiés. Il a utilisé une arme blanche dans quatre de ces vols et s’est montré violent à plusieurs reprises. Dans un communiqué, le SPVM indique que certaines de ces effractions ont « dégénéré en altercation physique ».

L’homme visait particulièrement les dépanneurs, les stations d’essence et les crèmeries de l’arrondissement de La Petite-Patrie.

Présenté le 3 juin dernier à la Cour du Québec, le suspect fait maintenant face à des chefs d’accusation de vols qualifiés et de possession d’arme.

(Source: SPVM)